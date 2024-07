Previsioni meteo seconda metà di luglio | nella morsa del caldo e di eventi estremi

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 16 luglio 2024)didele diLe ultime proiezionirologiche per la fine diindicano scenari in buona parte preoccupanti, sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. La questione principale che molti si pongono è se ci sarà un cambio significativo del tempo verso la fine del mese. Ecco un’analisi dettagliata delle. Temperature estreme, per unben al di sopra della media Le proiezioni dei segnalano che le temperature continueranno a essere ben al di sopra delle medie stagionali in tutto il Paese. L’anticiclone africano Caronte, con la sua aria rovente proveniente dal Sahara, porterà un ulteriore aumento delle temperature per tutta questa settimana e ciò significa che dovremo affrontare un’ondata di calore ancora più intensa rispetto a quella già vissuta la scorsa settimana.