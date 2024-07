Olimpiadi l’esclusione di Kawhi Leonard dal Team Usa diventa un caso I Clippers attaccano | Non è stata una nostra scelta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) In America è nato un. Inizialmente abile e arruolato per le prossimea Parigi con ilUSA, il talento dei Los Angelesè stato escluso dal roster ufficialmente in seguito a una decisione presa di comune accordo con la sua franchigia d’appartenenza. Secondo i, però, si sarebbe trattato di una versione non veritiera. Una situazione che dunque alimenta polemiche e mistero attorno alla decisione della nazionale. E come se non bastasse, anche ladel suo sostituto ha fatto discutere. E non poco. Trattasi di Derrick White, fresco vincitore NBA con i Boston Celtics: perché non il suo compagno Jaylen Brown? Questa è la domanda che tutti si sono posti.