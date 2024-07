Mercato Saporetti si allontana C’è Salzano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Ieri pomeriggio il Carpi si è radunato senza. Potrebbe essere un indizio, anche se, in realtà, il bomber di Villanova difficilmente giocherà col Ravenna. Mister Serpini ("Ci sono 70 possibilità su 100 che resti") dice che riuscirà a convincerlo. Ma intanto l’Ancona di Gadda ha messo sul piatto una offerta degna di nota. Il ds Mandorlini ha comunque pronta l’alternativa e, soprattutto, non ha troppa fretta, dal momento che, poi, le occasioni ci sono sempre. Lo stesso ds giallorosso ha incassato il dietrofront di Alluci, che aveva già dato la propria parola, ma che ha preferito la certezza del posto da titolare e che dunque, probabilmente, andrà anche lui all’Ancona. Fra i nomi nuovi rimbalzati da radioper il Ravenna c’è quello del registadal San Giuliano City. Fra gli ex, ieri Tirelli ha raggiunto Campagna all’Ascoli.