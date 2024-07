Mara Venier la foto dall’ospedale | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024), la Zia, colei che ci fa compagnia nelle domeniche invernali con Domenica In, ha condiviso su Instagram unache ha destato non poca preoccupazione tra i suoi numerosi fan. Nell’immagine, si vedesu un letto d’ospedale con un cerotto attorno all’occhio, segno evidente di un intervento medico recente.in ospedale per un’operazione all’occhio Nella didascalia dellaha scritto: “Mai tranquilla.grazie prof. Cusumano .”. Queste parole, accompagnate dall’immagine, hanno lasciato intendere che si è trattato di un intervento oculistico. Il professor Cusumano, menzionato nel post, è infatti un rinomato oculista con uno studio a Roma, noto per la sua professionalità e competenza.