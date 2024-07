Lodi perde il controllo della moto e finisce in un campo lungo la provinciale 25

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Esce di strada con la, soccorso un centauro e strada a senso unico alternato. L'incidente si è verificato nella prima serata del 16 luglio 2024. Un uomo ha perso ilsua, di grossa cilindrata, mentre viaggiavala strada25. Dopo aver sbandato, per cause sconosciute, il malcapitato centauro è uscito dalla carreggiata e il suo viaggio è purtroppo finito in un. L'uomo,di 51 anni, avrebbe riportato traumi importanti, in corso di valutazione, da parte del soccorso sanitario, che ha mandato sul posto un'ambulanzaCroce rossa più l'auto medica. Il paziente è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non corre pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.