L’analisi del politologo Parsi | Adesso Trump può vincere E Putin non aspetta altro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) "Il fallito attentato non verrà dimenticato e avrà un impatto sulle elezioni, a favore di, ma non va sovrastimato: probabilmente da solo non sarà decisivo. Quanto al2.0 del quale si vagheggia io la vedo molto difficile una svolta moderata di. Vedremo che discorso farà alla convention repubblicana. Ma poi, i discorsi sono una cosa e le azioni sono altra cosa. I discorsi moderati magari servono per conquistare qualche voto al centro, ma per diventare davvero moderatodovrebbe sconfessare la sua intera storia, tutto l’estremismo che lui ha copiosamente contribuito a produrre. Lui è nato sulla discordia, il disprezzo per i principi costituzionali e le regole, delegittimando sistematicamente i suoi avversari. Dovrebbe essere folgorato sulla via di Damasco. La vedo molto difficile".