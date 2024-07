La Coppa Davis è a Serra Il mitico trofeo in mostra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Quello fra l’Emilia Romagna e laè un feeling speciale che è maturato negli ultimi anni, a cominciare dalla la fase a gironi organizzata e disputata all’Unipol Arena di Bologna dal 2022. E dopo il trionfo alle fasi finali di Malaga di un anno fa, che ha riportato in Italia l’insalatiera più famosa del tennis a squadre dopo 47 anni, questo rapporto si è stretto ancora, con il viaggio del gigantescoche tocca per la seconda volta il territorio regionale, prima di fermarsi proprio a Bologna il prossimo settembre, dove dal 10 al 15 si svolgeranno per il terzo anno di fila i gironi verso Malaga, con la squadra di Volandri che da campione in carica se la vedrà subito con Olanda, Belgio e Brasile, potendo contare su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e per il doppio su Andrea Vavassori e Simone Bolelli.