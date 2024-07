Jd Vance | chi è il vicepresidente di Trump? Biografia veloce

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

Chi è J.D. Vance, giovane senatore dell'Ohio, scelta da Trump come vice presidente in caso di elezione alla Casa Bianca? James David Vance ha 39 anni, ex Marine di stanza in Iraq, poi laureatosi alla prestigiosa Yale Law School prima di diventare importante manager aziendale della Silicon Valley. Vive a Cincinnati, Ohio insieme alla moglie Usha, avvocato, e i suoi tre figli. Ambizioso (ma paziente), energico e pronto a sostenerlo in ogni occasione (senza però oscurarlo): la sua nomina era tra le notizie più attese della convention repubblicana.