In Romagna c’è una rinascita del vermut

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Un nome che richiama l’estero ma che in realtà è quello di un prodotto italianissimo, il, vermouth o vermout – tutte diciture corrette, perché declinazioni del termine wermut, di origine tedesca, utilizzato per definire il suo principale aromatizzante, l’Arthemisia Absinthum cioè l’assenzio – nato nel 1786 a Torino da un’intuizione di Antonio Benedetto Carpano, che, dopo un periodo di studi da erborista, miscela erbe e spezie con il vino moscato. Anche se pare che Ippocrate già usasse aromatizzare il vino con erbe, spezie e miele, così come facevano i Greci e i Romani per conservare a lungo il nettare di Bacco, alla nobile e aristocratica Torino dell’Ottocento si deve il merito di aver fatto delun simbolo di cultura e di abitudine italiana, che oggi sta tornando in auge dopo il declino degli ultimi anni in cui questo vino aromatizzato è stato utilizzato, per lo più, nella mixology perdendo il suo carattere da protagonista, sì appartenente a un’altra epoca, ma sempre attuale, portatore di storia, cultura e territorio.