Gli occhi del diavolo la recensione no spoiler dell’horror esorcistico

(Di martedì 16 luglio 2024) Per rispondere all’aumento globale delle possessioni demoniache, la chiesa cattolica riapre le scuole di esorcismo nel tentativo di formare dei giovani sacerdoti nel suddetto rituale. Suor Ann ha perso la madre molti anni prima a causa di una violenta schizofrenia e ha deciso di consacrare definitivamente la sua vita a Dio, dimostrando sin da subito una notevole passione proprio per questi casi controversi, al punto da ritenere che anche la compianta genitrice sia stata vittima di un tale fenomeno. Nonostante alle donne sia vietato prendere parte a tali pratiche, l’esperto padre Quinn, a capo della scuola di esorcismi, nota in Ann un enorme potenziale e decide di infrangere le regole e permetterle di assistere alle sue lezioni. Ann stringerà un rapporto molto particolare con Natalie, una bambina nella quale sembra dimorare un potente demone.