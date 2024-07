Di Maggio pazzo di Barella | È la mia ispirazione! Ieri gol d’istinto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Luca Diprotagonista in Italia-Norvegia U19. Il centrocampista dell’Inter Primavera, a Vivo Azzurro TV, rivela il suo punto di riferimento: Nicolò. GOL E DEDICA – Luca Diprotagonista dell’Italia U19, cheha vinto contro la Norvegia all’esordio dell’Europeo. Le parole del Primavera Inter: «È stata un gesto di puro istinto. Quando ho visto Pafundi che mi guardava ho capito che la palla sarebbe potuta arrivare in qualche modo. Poi con un gesto istintivo l’ho spostata sul destro per calciarla verso la porta. Il resto è stata tutta gioia ed esultanza. L’esultanza l’ho dedicata a mio fratello, checompiva gli anni. In tribuna c’era anche mia mamma, che è venuta fino in Irlanda del Nord: è sempre bello sapere di poter avere i propri cari vicini in momenti così importanti della propria crescita personale».