Cremonese contatto Brunori In lista c’è anche Gytkjaer

(Di martedì 16 luglio 2024) È iniziata un’estate caldissima per la. Scandita da tanti addii, ma altrettanti nuovi arrivi. Giovedì scorso, al centro sportivo Arvedi, la macchina grigiorossa è ufficialmente ripartita contando qualche new entry, come Fulignati e Vandeputte, entrambi arrivati dal Catanzaro, e assenti pesanti in attacco, su tutti Massimo Coda e Daniel Ciofani. Il primo, tornato alla base, ha accettato nell’immediato la sfida di mister Pirlo alla Samp. Il secondo, dopo 5 stagioni, 166 partite, 34 reti e una promozione in Serie A, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di entrare in società con un ruolo che verrà specificato nelle prossime settimane. Il tutto sotto lo sguardo vigile del tecnico Giovanni Stroppa e del direttore sportivo Simone Giacchetta.