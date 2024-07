Confesercenti | entrata in vigore della riforma sulle guide turistiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – È entrato inil 13 luglio il regolamento attuativoprofessione di guida turistica. Diventano quindi operative le sanzioni sia per chi esercita illegalmente la professione di guida turistica sia per chi si avvale dinon autorizzate. Con lainfatti spetterà esclusivamente alleabilitate lo svolgimento di visite guidate mentre per gli abusivi la legge prevede sanzioni. Soddisfazione da parte di Lucio Gori coordinatore Provinciale Assoturismo di, impegnato da anni a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore delle. Gori accoglie positivamente la: “Bene le sanzioni. D'ora in avanti serviranno i controlli. Ogni comune dovrà istituire la figura del vigile turistico”.