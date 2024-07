Cegid supporta la crescita internazionale di Miniconf

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 16 luglio 2024) L’azienda italiana leader nell’abbigliamento per bambini adotta le tecnologieRetail per ottimizzare la gestione dei punti vendita e potenziare la propria espansione nel mercato europeo Milano., azienda italiana leader nella creazione e distribuzione di abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni, ha scelto, uno dei fornitori leader europei di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, la vendita al dettaglio e i settori imprenditoriali, per digitalizzare e ottimizzare i propri punti vendita. Questa decisione segna un passo fondamentale nella strategia di espansione retail e di internazionalizzazione dell’azienda. Fondata nel 1973 da Giovanni Basagni,è un’azienda multibrand e multicanale, con una forte presenza in Italia e in oltre 40 Paesi esteri.