Case popolari aumentano a 48mila quelle vuote in Lombardia | 16mila solo a Milano

(Di martedì 16 luglio 2024) Continua ad aumentare inil numero disfitte, mentre le liste rimangono pressoché bloccate e l’edilizia pubblica è ferma al palo. Nel 2023 erano 22.496 (+2.962 dal 2022) gli alloggisfitti di Aler – Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale -, ai quali bisogna aggiungere altre 10.040la cui gestione spetta ai comuni. E poi ci sono gli appartamenti pubblici di proprietà del comune di, che registra altri 16.423 alloggi non assegnati – 10.364 Aler e 6.059 Mm, la partecipata del Comune -. Portando il totale a oltrealloggi di edilizia pubblica sfitti in tutta la, mentre il mercato tradizionale continua a registrare forti aumenti degli affitti rendendo praticamente impossibile un’alternativa per chi è in lista.