A Roma mille taxi in più e tariffe più care

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Via libera dalla Giunta capitolina alle due delibere relative al servizio: la prima approva la messa a bando di nuove licenze e la seconda la rimodulazione delle. Nel primo caso il provvedimento aumenta il numero deicon 1000 nuove licenze; il bando relativo verrà pubblicato entro la fine di luglio. Grazie alla già avvenuta introduzione delle "turnazioni integrative", le cosiddette "seconde guide" che, in questi mesi hanno già raggiunto quota 450 adesioni, spiega il Campidoglio in una nota, il numero complessivo didisponibili su più turni nell'arco delle 24 ore passera' dai 7.700 attuali ai quasi 9.200 dei prossimi mesi.