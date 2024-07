Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Presidente degli Stati Uniti, Joe, ha definito “unche è “ora dinel“, per dire che bisognava spostare l’attenzione su di lui. “E’ stato unusare questa parola“, ha dettoin un’intervista con Lester Holt della NBC News. È ufficiale, Donalde il senatore dell’Ohio James Davis “JD” Vance sono stati nominati come candidati repubblicani alla presidenza e vice-presidenza. La maltese del Ppe, Roberta Metsola, e la spagnola del gruppo The Left, Irene Montero sono le candidate per la presidenza del Parlamento europeo. Il Presidente ruandese, Paul Kagame, si avvia verso una schiacciante vittoria nelle elezioni presidenziali con il 99,15% dei voti, secondo i risultati parziali ufficiali con il 79% delle schede elettorali scrutinate.