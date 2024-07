WTA Budapest 2024 risultati 15 luglio | avanzano Sasnovich e Sorribes Tormo fuori Frech e Gracheva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si conclude la prima giornata di incontri del WTA 250 di: non ci sono azzurre iscritte all’Hungarian Grand Prixdi tennis, scattato quest’oggi sulla terra battuta outdoor magiara con i primi 8 incontri del primo turno, che verrà completato domani. La russa Elina Avanesyan piega in due set la polacca Magdalena, numero 5 del seeding, con lo score di 7-6 (5) 6-4, mentre la neerlandese Suzn Lamens liquida la transalpina Varvaraper 6-3 6-0, infine l’altra francese Carole Monnet elimina la padrona di casa magiara Amarissa Kiara Toth con un duplice 6-1. La spagnola Rebeka Masarova supera l’altra ungherese Natalia Szabanin per 6-2 6-3, mentre la slovacca Anna Karolina Schmiedlova rimonta e batte la russa Kamilla Rakhimova per 3-6 6-4 6-0, infine l’iberica Sararegola la bulgara Gergana Topalova con lo score di 4-6 6-3 7-5.