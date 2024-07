Valentina Petrillo l’atleta transgender contro le barriere | La mia storia per un futuro senza pregiudizi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lo sport che abbatte le. Lo sport che incarna uguaglianza, possibilità, perseveranza. Eppure, l’immagine pluralista dell’attività sportiva, inclusiva e che premia il valore dei singoli atleti, nel 2024, è ancora lontana dall’essere raggiunta. Lo sa bene, velocistache corre per sfidare stigma enel mondo dell’atletica leggera. La suaviene raccontata, dalla sua stessa voce, nel documentario We All Play, prodotto da Rakuten Originals e diretto dal regista spagnolo Pablo De La Chica, disponibile dal 18 luglio 2024 gratuitamente in tutta Europa. Storie di atlet? che raccontano apertamene le loro storie al fine di ispirare un cambiamento inclusivo nello sport e superare le discriminazioni.