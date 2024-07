Ufficiale allo United Joshua saluta i tifosi | Sarà amore eterno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)Zirkzee da ieri è ufficialmente un calciatore del Manchester. L’annuncio sul sitodel club rossoblù (e contestualmente su quello dello) è arrivato alle 17 di una domenica di luglio, forse in ossequio al fatto che a Manchester e dintorni a quell’ora, e non solo di domenica, si sorseggia una tazza di tè. Più che una tazza di te nelle casse di Casteldebole entrerà, da qui al 2026, un fiume di milioni: più o meno tra i 23 e i 24. Zirkzee ne vale molti di più, questo è pacifico: ma c’era la clausola dei 40 milioni a rendere quasi obbligato l’esito di questa storia, più il 40 per cento del ricavato da girare al Bayern. Anche se alla fine, come annunciato, lonon ha esercitato la clausola dei 40 milioni, ma ha preferito la soluzione dei 42,5 da pagare in tre anni, scelta che ha incontrato il favore del Bologna.