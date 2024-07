Tour de France 2024 | si chiude la seconda settimana cosa aspettarsi dagli ultimi sette giorni della Grand Boucle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è chiusa ieri ladelde. Oggi i corridori godranno del secondo, e ultimo, giorno di riposo a Gruissan. Da domani si tornerà in strada per le ultime sei tappe fino al finale con la Monaco-Nizza di domenica 21 luglio.che ha visto il dominio di Tadej Pogacar sui Pirenei. Nelle due durissime tappe di montagna lo slovenoUAE Emirates ha dominato la concorrenza di Jonas Vingegaard (Team Visma) e di Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) sia nella Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (sabato 13), sia nella Loudenvielle – Plateau de Beille (domenica 14). La classifica generale ora vede Pogacar con 3’09” di vantaggio su Vingegaard e 5’19” su Evenepoel. Un margine difficile da colmare viste le poche occasioni rimaste per il danese.