Spagna campione d’Europa Inghilterra battuta 2-1 in finale Euro 2024

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – La. Nelladi, a Berlino, la nazionale spagnola batte l’per 2-1. Furie rosse in vantaggio al 47? con Nico Williams, pareggio inglese al 73? con Cole Palmer. All’86’, la rete che decide lae assegna il titolo continentale: Oyarzabal fa centro con un tocco ravvicinato, 2-1 eper la quarta volta. Per l’ancora unapersa dopo quella di 3 anni fa contro l’Italia. Le due squadre iniziano a ritmo serrato. Lasi insedia nella metà campo avversaria, costringendo l’a chiudere gli spazi per evitare le accelerazioni di Williams. La selezione dei Tre Leoni non rinuncia a proporre gioco, ma la precisione è merce rara.