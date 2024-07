Sono volate via Choc alla festa patronale la giostra si stacca | ragazze ferite una in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Si èta da 5 metri”. Dramma alle giostre: 3 ragazza, una è in. Terroredel paesino, dove per l’occasione l’amministrazione comunale da la possibilità di montare delle giostre per far divertire soprattutto i ragazzi più giovani. E come accade in tantissime cittadine, più o meno piccole, le giostre e le attrazioni vanno per la maggiore. Il dramma proprio su una di queste. >> “Sbalzato dsella”. Roberto Perboni muore a 31 anni a Misano, frontale terribile tra il suo scooter e la macchina L’episodio angosciante e terribile è successo nella tarda serata di domenica 14 luglio. Siamo al luna park di Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige, allestito per ladi San Prospero. C’è grande attrazione tra i ragazzi per la paurosatipo “Top Spin”, con una piattaforma che si alza e poi ruota su se stessa.