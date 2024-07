Smart Working | come gestire l' archivio cartaceo rimasto in azienda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 15 Luglio 2024. Negli ultimi anni, loha subito una trasformazione significativa, diventando una componente fondamentale del mondo del lavoro moderno. La pandemia di COVID-19 ha accelerato questo cambiamento, portando molte aziende ad adottare modelli di lavoro flessibili per garantire la continuità operativa. Oggi, le tendenze emergenti nellostanno ridefinendo il modo in cui le aziende e i dipendenti affrontano il lavoro quotidiano. In questo articolo, esploreremo le principali tendenze che stanno modellando il futuro dello. Vedremo ancheal meglio tutto quello che ha a che fare con l'archiviazione documenti e non solo. Una delle tendenze più significative è l'adozione di modelli di lavoro ibridi, che combinano il lavoro remoto con la presenza in ufficio.