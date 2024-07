Silvia Chiassai Martini | Come ogni anno in questo periodo partono i lavori di asfaltatura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) ARezzo, 15 luglio 2024 –: “indi. L’impegno per la sicurezza delle strade è una priorità costante per questa Amministrazione” Al via i nuovi interventi dia Montevarchi per un importo complessivo di 170.000 euro che confermano l’attenzione dell’Amministrazioneper le manutenzioni e la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi. “, prosegue l’impegno rivolto alla manutenzione stradale, per noi una priorità legata soprattutto a condizioni di sicurezza e di decoro – afferma il Sindaco- basta ricordare gli oltre 2 milioni di euro già investiti nel primo mandato amministrativo per il rifacimento di strade e marciapiedi dando la precedenza a condizioni più urgenti dovute alla carenza di interventi che in molti casi superava i 20 anni.