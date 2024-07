San Casciano e Riace uniti I bronzi esposti a Reggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando fu annunciato al mondo, il ritrovamento degli straordinari reperti del Santuario del Bagno grande a Sandei Bagni richiamò subito alla mente per analogia un evento che ha fatto epoca: "La scoperta più importante daidi– disse Massimo Osanna, direttore generale del Ministero della cultura – con un’eccezionale significato, in questo caso, per la ricostruzione del contesto". Ora queste meraviglie dell’antichità dialogheranno tra loro a distanza ravvicinata, in una mostra che si preannuncia come un evento dei prossimi mesi: da agosto a gennaio 2025 (le date ufficiali sono in via di definizione) i tesori di Sansarannoal Museo archeologico nazionale diCalabria, accanto ai colossi riemersi dai fondali del mar Jonio nel 1972.