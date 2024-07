Rischiano di annegare Donne gravi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Duesono state soccorse e poi ricoverate incondizioni a causa di malori in acqua. Il primo intervento è stato necessario intorno alle 12 di ieri sul lungomare al Puntone, nel comune di Scarlino, dove una donna di 67 anni era stata colta da malore in acqua. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasferita a Siena, nell’ospedale "Le Scotte".le condizioni anche di una donna di 76 anni colta da malore sulla spiaggia di Follonica, nel tratto compreso fra gli stabilimenti balneari "Pineta" e "Ombretta. La bagnante è stata subito soccorsa dai bagnini e anche da una dottoressa e un infermiere che si trovavano in spiaggia. La donna, rimasta sempe cosciente, è stata poi trasferita con "Pegaso" nell’ospedale di Grosseto.