Ragazzo aggredito con un machete mentre va a lavorare | ricoverato in gravi condizioni

(Di lunedì 15 luglio 2024) Orrore e paura a Montebello Vicentino, vicino Vicenza, dove un giovane straniero è statoda un altro uomo con un’arma da taglio, molto probabilmente un, davanti alla sede di una azienda dove il giovane si stava recando a.Leggi anche: “Faccio una strage”, litiga con il padre per la casa e lo ammazza in garage: “Un massacro” Ancora mistero sul movente dell’aggressione L’aggressione ha avuto luogo intorno alle 6.50 di lunedì 15 luglio. L’uomo colè poi fuggito facendo inizialmente perdere le proprie tracce, prima di essere individuato e fermato dai carabinieri e portato nella caserma dell’Arma, dove si trova per essere interrogato. Si dovrà cercare di chiarire anche quale sia stato il movente. La vittima, colpita più volte, è ora ricoverata innel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.