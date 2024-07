Presidenti o ex nel mirino Da Lincoln a Kennedy Tutti gli assalti politici nel Paese delle pallottole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non c’è posto in America per questo tipo di violenza, dice Joe Biden. Come no? Ce n’è anche troppa. Dalla sua nascita, 248 anni fa, quattroamericani sono stati assassinati, tre sono rimasti feriti, una dozzina se la sono cavata per la cattiva mira degli attentatori o grazie a circostanze fortuite. DIRITTO ALLE ARMI Ma a non saperlo sembra solo Biden, che non ricorda quel che ogni storico sa, e cioè che l’America è nata con la pistola in mano e che il diritto di portare armi è il secondo emendamento della Costituzione, inattaccabile perché in Congresso una maggioranza di due terzi per l’abrogazione è impossibile da raggiungere. Dunque l’attentato a Donald Trump non è un caso isolato. Rientra nella violenza che ha accompagnato, promosso, moltiplicato la tumultuosa e impetuosa crescita di questa nazione.