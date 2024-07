Prato scontro sui rimborsi per Belgiorno Il Pd | Fare chiarezza Il consigliere | Tutto regolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – «Occorreluce al più presto sulla vicenda deiche il Comune diha dovuto sostenere per l’attività del. Da quello che si legge sui giornali si tratta di una cifra molto alta, 36mila euro in 15 mesi, che stona con quella che è la normalità e la consuetudine delle nostre istituzioni». La capogruppo del Pd Monia Faltoni, con una nota, attacca dopo che il Comune ha erogatoper poco meno di 35mila euro, per il periodo gennaio 2021-marzo 2022, alla «Mi piace eventi srl», società che organizza eventi e che in quel periodo aveva un solo dipendente, appunto, per le assenze dal lavoro delper impegni istituzionali (la differenza sarebbe finita invece alla società per la qualelavorava in precedenza).