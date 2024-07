Pomezia ripristinato il decoro nel parco del Copernico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Il giardino dell’Istituto Scolasticodiè tornato ad essereso e sicuro. “Soprattutto nel periodo estivo, le zone di verde pubblico devono essere tenute sotto controllo per evitare situazioni pericolose e di degrado, dal rischio incendi al proliferarsi di rovi ed erbacce – fa presente il consigliere di Città Metropolitana Massimo Ferrarini -. Per questo, venuto a conoscenza delle gravi condizioni in cui versava il giardino dell’istituto scolasticodi, mi sono confrontato con il Sindaco diper capire l’effettivo stato dell’arte e la reale gravità della situazione – prosegue Ferrarini -. Mi sono, dunque, subito attivato per sollecitare gli uffici di Città Metropolitana in modo che intervenissero per ripristinare ilurbano dell’area verde.