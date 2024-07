Pensioni ipotesi ritorno alla legge Fornero | gli scenari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il sempre attuale tema dellein Italia non deve far fare sogni tranquilli ai partiti di governo che, contrariamente a quanto avevano detto in campagna elettorale, potrebbero optare per untanto bistrattata. Secondo quanto detto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, fino al 2070 il sistemastico italiano potrà solo peggiorare per mancanza di fondi. Cerchiamo di capire, dunque, quali potrebbero essere glidelleda qui ai prossimi anni., il possibileL’attuale sistemastico italiano ruota intornocosiddettaintrodotta nel 2011 con un serio inasprimento delle regole previste per poter cessare l’attività lavorativa.