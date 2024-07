Pedina picchia e rapina una coppia di anziani sul portone di casa | fermato un 41enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unmento di un'ora. Iltore ha incrociato i dueper caso, li ha seguiti persino al supermercato e poi è entrato in azione nell'androne dello stabile in cui vivono. Poi il raid fulmineo: un pugno da dietro alla donna e un cazzotto al volto all'uomo. Il tutto per depredarli di un marsupio e di un cellulare. La violenta aggressione è andata in scena alle 21 di martedì 9 luglio. Niente di grave, per fortuna, per un uomo di 79 anni e per la moglie di 82: trasportati entrambi al Fatebenefratelli, sono stati dimessi rispettivamente con 7 e 5 giorni di prognosi. Il presunto autore, un quarantunenne milanese con precedenti di polizia, è statoperaggravata sabato 13 luglio dagli investigatori della Squadra mobile e portato a San Vittore.