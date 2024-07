Morti e avvolti in un lenzuolo | trovati i feti di due gemelli in un armadio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Reggio Calabria, 15 luglio 2024 – Orrore a Reggio Calabria: duein un, sono statiin unnella casa di una giovane di 24 anni. A scoprirli è stata la Polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre. Da chiarire se i due neonati siano nati già. Sul caso indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria che sta sentendo i familiari e il compagno della 24ennne che ha partorito in casa i duenell’in un, per ricostruire quanto accaduto. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.