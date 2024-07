Lube la versione di Medei | Rinnovamento completato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) A circa un mese dal raduno, l’8 agosto, laha ultimato la rosa, tesserando il giovanissimo centrale brasiliano Davi Tenorio, atleta che spicca per aver compiuto da poco 19 anni ma anche per i suoi 213 cm di altezza. Sarà il più baby nonché il più alto dell’organico. Alla fine la società ha concluso il mercato sempre all’insegna della linea verde, del ringiovanimento totale (unica eccezione l’alzatore di riserva Orduna). Del nuovo e ultimo arrivato, del mancato ritorno di Podrascanin e di altro abbiamo chiacchierato col tecnico Giampaolo. Coach, il dg Cormio ha speso parole di elogio per Tenorio, dicendosi certo che diventerà un big. La sua opinione? "Il club gli ha fatto un contratto lungo, triennale, perché ha ottime potenzialità.