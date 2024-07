Lotta o governo la Lega ancora in mezzo al guado

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Canè È un’onda che viene da lontano, ma qualche increspatura la lascia anche sulle nostre coste. Del resto, quando c’è diTrump, è sempre possibile che il mare delle reazioni non sia piatto. Anche se gli sparano. È successo pure questa volta. L’anomalia, forse, è che ad agitare le acque sia proprio il leader più amico dell’ex (forse futuro) presidente Usa: Matteo Salvini. Intendiamoci, il leader dellaha espresso un pensiero forte, discutibile, ma comunque libero, sottolineando come l’attentato dell’altra notte sia frutto di un clima creato dai "toni violenti della sinistra che armano i deboli di mente". E di sicuro non pensava solo a Washington. Niente a che vedere con il commento pacato e istituzionale del ministro Tajani e di Giorgia Meloni che ha auspicato come in Usa debbano "prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza".