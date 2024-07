Le grandi mostre a Roma per il Giubileo | Botero Munch e l’Egitto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Palazzo Bonaparte si prepara a inaugurare un’importante stagione dellein occasione dele del 25° anniversario dalla nascita di Arthemisia. Un anno in cui la Capitale ospiterànomi dell’arte internazionale partendo proprio da questo settembre 2024 con una retrospettiva dedicata all’amatissimo artista colombiano Fernando, recentemente scomparso,e le meraviglie del. Courtesy of Press Officeper ilDipinti, acquarelli e sculture e alcuni inediti saranno esposti nelle sale del palazzo in una mostra che sarà la più completa mai realizzata a. Opere di medie edimensioni che rappresentano la sontuosa rotondità del suo universo femminile, restituito con effetti tridimensionali e colori spesso sgargianti, ma tutt’altro che sinonimo di sensualità o di estetica naïf, primitiva.