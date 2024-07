Lavanda dove posizionare la pianta e quanto va annaffiata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Con il suo profumo intenso e una miriade di proprietà benefiche, laè una delle piante officinali più conosciute al mondo: i suoi fiori lillà o violacei sono piccoli ed estremamente graziosi, perfetti per impreziosire il vostro giardino o per dare un tocco di colore al balcone. Sebbene sia unamolto resistente e adattabile alle varie condizioni climatiche, è importante seguire alcuni semplici consigli per coltivarla al meglio. Ad esempio, sapete qual è l’esposizione più adatta per la, o quante volte va? Scopriamo insieme tutti i trucchi per crescere questi splendidi fiori., caratteristiche dellaLa(Lavandula) è unaofficinale perenne appartenente alla famiglia delle Lamiacee: originaria forse del Medio Oriente o del Nord Africa, oggigiorno è ampiamente diffusa in gran parte del mondo.