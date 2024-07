L’allarme di Sorbi | Distrazione e velocità Città 30 dormiente ora maggiori controlli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024)le principali cause di numerosi incidenti mortali registrati a Bologna e nell’area metropolitana, è quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, che punta l’attenzione sul territorio urbano e sulla tangenziale. A spiegare la situazione è il presidente dell’Osservatorio Mauro, che oltre ad analizzare i dati fornisce anche qualche suggerimento. Dai report emerge che sono aumentati gli incidenti che vedono coinvolti motociclisti "Purtroppo sì, e in questi ultimi giorni è stata una vera strage. Guidare una moto comporta un’attenzione mentale e fisica maggiore e sono mezzi che raggiungonoelevate in tempi rapidi in un traffico sempre più intenso e distratto. Coinvolgendo nel discorso anche le auto, la mancanza difa credere di poter fare quel che si vuole e ognuno guida pensando di essere solo.