La Spezia avvistato il super yacht Musashi del miliardario Larry Ellison

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) La, 15 luglio 2024 – Nell’estate dei vip in vacanza in Italia non poteva mancare nemmeno il patron di Oracle, al secolo, considerato il quarto uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 179 milioni di dollari. Il suo megaè statoa Lasi sta godendo le bellezze della riviera di Levante, tra il Golfo dei Poeti, Portovenere e le Cinque Terre. Non è un mistero che, proprietario di un’isola alle Hawaii e di numerosi possedimenti sulla costa californiana, sia un grande appassionato di nautica. Dopo il Rising sun, terzopiù grande al mondo, da qualche anno gira a bordo di, un megadi quasi 88 metri, realizzato dal cantiere olandese Feadship nel 2010 che richiede un equipaggio di 24 persone, per una capacità di 18 passeggeri.