Juve via Chiesa per prendere Adeyemi Fede-Roma si può anche Soulé in partenza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Comincia una settimana importante per il mercato della nuovadi Thiago Motta, al lavoro dal 10 luglio sui campi della Continassa. Aspettando il ritorno dei 9 calciatori impegnati a Euro 2024 con le rispettive nazionali, il dg Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli, in entrata e in uscita. Dopo essersi assicurato Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, il prossimo obiettivo è Karim, esterno del Borussia Dortmund. Operazione non facile dal punto di vista economico e che s’intreccia inevitabilmente con una cessione pesante. E visto che Vlahovic e Yildiz sono intoccabili, il primo nome in vetrina è quello di Matias Soulè, reduce da un’ottima stagione in prestito a Frosinone (11 reti realizzate). La, spinta da Daniele De Rossi, da settimane corteggia l’argentino (che ha ricevuto segnalidal Leicester) per il quale lantus ha già fissato il prezzo: 40 milioni (trattabili).