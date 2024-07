Incidente sulla strada che collega Cori con Giulianello | morti Ezio Marchetti e due minorenni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tragica domenica serachecon. In unle sonotre motociclisti. Le vittime sono due, un ragazzo e una ragazza residenti ache viaggiavano in sella ad un motoard 50 ed, 44 anni, residente a Sezze, che stava rientrando con altri tre centauri da una gita fuori porta. Era in sella ad una moto di media cilindrata. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione diinsieme ai colleghi del Comando Stazione di Cisterna. In base ai primi riscontri le due moto si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato devastante. Uno dei due – in base ad una prima ricostruzione – ha preso fuoco, sull’asfalto in un raggio di oltre cento metri c’erano frammenti grandi e piccoli dei due mezzi, il motore, un carburatore.