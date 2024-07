Ilaria D’Amico e Buffon si sposano manca poco al matrimonio | lei è incinta? Il gossip non si placa

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)e Gigisempre più vicini al: lei è? I rumors non accennano arsi: cosa sappiamo? Nell’agosto del 2023, la conduttrice aveva annunciato le nozze con il portiere della Nazionale; in un’intervista del Corriere della Sera, infatti, aveva raccontato come fossero andate le cose con queste parole: “A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine, ed è arrivata la sua dichiarazione Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili“. Inizialmente la data prevista per ildiera proprio a giugno 2024, ma come sappiamo, non ci sono state nozze.