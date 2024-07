Il Tik Tok cinese che trasforma il mercato del vino italiano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) La versionedi TikTok, Douyin, sta rivoluzionando ildell'e-commerce, combinando intrattenimento e vendita in un'unica piattaforma potente e versatile per il settore del beverage. Non si tratta solo di un social media, ma di una piattaforma di shopping online di grande successo: dal suo lancio nel 2016, Douyin ha accumulato, nel 2023, oltre 750 milioni di utenti attivi giornalieri, estendendo le sue operazioni di vendita online anche aldelle bevande alcoliche, inclusie liquori. Il duplice obiettivo di un'azienda per l'utilizzo di questa piattaforma è che può essere utilizzata sia come e-commerce, grazie ai servizi integrativi di vendita offerti, sia come strumento da integrare nelle strategie di marketing del proprio brand per aumentarne l’efficienza, come ha realizzato cantina Polvanera in Italia.