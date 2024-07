Ha bestemmiato! Choc sulla tv italiana il famoso volto si lascia andare all’imprecazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gli strafalcioni, le gaffe e le bestemmie in televisione sono più o meno all’ordine del giorno. In questi anni diversi personaggi pubblici sono finiti al centro delle polemiche per qualche parola di troppo pronunciata davanti alle telecamere e al pubblico. Una delle più clamorose è stata l’eliminazione del batterista della storica band I Cugini di Campagna Silvano Michetti, escluso dall’Isola dei famosi del 2022 subito dopo il suo sbarcospiaggia di Cayo Cochinos. Nel 2004, due episodi simili avvennero in due diversi programmi. Il primo alla Fattoria con protagonista Roberto Da Crema, che si lasciò scappare l’imprecazione fatale che gli valse l’espulsione dal programma, poi durante l’edizione del Grande Fratello, con la bestemmiapronunciata dal toscano Guido Genovesi, ovviamente cacciato dal reality.