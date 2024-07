Greenwood l’interesse del Napoli è concreto ma prima è necessario vendere qualcuno Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) A Sky fanno il punto della situazione sul mercato del. Ad oggi l’obiettivo èmadi fare un’offerta, De Laurentiis deve valutare le cessioni. Laesigenza di mercato è senz’altro la cessione di Osimhen. Le parole di Massimo Ugolini da Dimaro. Ildi fare un’offerta perdeve valutare le uscite Le parole di Massimo Ugolini, inviato Sky: «Interesseperche ancora però non è stato manifestato. Ilnon ha perso tempo per rinforzare la difesa, da oggi si pensa anche all’attacco, ai vice Kvara e Politano. L’inglese piace, è organico al progetto Conte, ma non può fare offerte perchédeve valutare le uscite. Laria esigenza di mercato è cedere Osimhen. Il giocatore oggi non si è allenato, leggero affaticamento muscolare.