Francesca Deidda scomparsa a San Sperate Cagliari le ultime notizie sulle ricerche Il bite dentale e le tracce di sangue attesa per i test

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Non si trova il corpo di, 42 anni, sparita a maggio da San). Il marito Igor Sollai è in carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Sarà interrogato giovedì. Da capire se nell’interrogatorio l’uomo continuerà a sostenere la versione data fino a questo momento ai familiari della moglie e agli inquirenti. Cioè chesi sarebbe allontanata per un momento di riflessione. Una versione che non ha mai convinto chi indaga. Per la procura l’uomo avrebbe ucciso la moglie, nascosto il corpo e avrebbe continuato a inviare messaggi dal cellulare della donna. Non solo: avrebbe anche inviato una mail all’azienda della moglie. LediIntanto all’alba di oggi sono riprese ledella 42enne nell’area già ispezionata nei giorni scorsi, dove erano stati trovati effetti personali della