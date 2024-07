Empoli | presentato piano da 45 milioni per riqualificare il Castellani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente dell’Fabrizio Corsi haundi riqualificazione per lo stadio Carlo. L’impianto avrà 18.600 posti (circa 2.500 posti in più di ora), sarà ecosostenibile, e verrà realizzato con un costo stimato in 45. Presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. Il progetto ha una tabella di marcia completa di 29 mesi, mentre è di 36 mesi l’entrata in funzione rispetto alle esigenze sportive. “Un obiettivo che vedo finalmente alla portata. Un progetto che può portare beneficio a noi come società, ma anche a tutta la città. Un regalo per noi ma anche per tutta”, ha detto il presidente Corsi.da 45perilSportFace. .