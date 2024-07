Dal party pre concerto ai regali esclusivi | quanto costano i biglietti vip al concerto di Bocelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lajatico (Pisa), 15 luglio 2024 – Servono da 180 euro in su a persona per essere tra i fortunati spettatori di una delle tre serate in onore di Andreaal Teatro del Silenzio di Lakatico, la struttura voluta dal celebre tenore, conosciuto nei quattro angoli del mondo. Ivip, che danno diritto a un trattamento esclusivo, arrivano invece ad un massimo di duemila euro a persona. Ci sono varie categorie di ticket, ognuna delle quali dà la possibilità di accedere o meno a una serie di aggiunte esclusive, come il cocktail pre. Ma ecco le categorie. La tribuna non numerata, il settore più economico, costa appunto 180 euro. La poltroncina ha invece un prezzo di 275 euro a persona. La poltronissima, particolarmente vicina al palco, ha invece un costo di 500 euro, mentre per la prima e la seconda poltrona serve sborsare rispettivamente 430 e 325 euro.