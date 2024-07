Colf e badanti introvabili Due su tre sono straniere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024). E soprattutto impossibili da sostituire con l’Intelligenza Artificiale. Per questo l’Italia è costretta a importarne oltre un milione e mezzo, ovvero due terzi del fabbisogno, esempre più necessari sia gli aiuti da parte dello Stato sia una razionalizzazione delle politiche sull’ingresso degli immigrati. Lo sostiene il Rapporto Assindat-Idos, secondo cui nel 2025 le famiglie avranno bisogno del supporto di circa 2 milioni 288mila unità di personale domestico per soddisfare il proprio fabbisogno di assistenza. Numeri che includono non solo i nuclei con lavoratori già in regola, ma anche i datori disenza contratto e persone che vorrebbero assumere ma che non pospermetterselo. Di questi, due su tre dovremo trovarli all’estero (1 milione 524mila lavoratori) e 764mila saranno italiani.